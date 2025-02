Fiasco avec DAZN : Riolo réclame un départ XXL !

Arnaud De Kanel

Comme on pouvait le craindre depuis lundi soir et les révélations de RMC Sport à ce sujet, DAZN menace de ne pas verser la quatrième échéance de paiement. Le responsable de cette situation chaotique est tout trouvé pour Daniel Riolo et il s'agit de Vincent Labrune. Dans l'After Foot, l'éditorialiste est monté au créneau pour réclamer son départ.

Le football français s'apprête à traverser une nouvelle période de crise. La situation est «malheureusement urgente» comme le confirme Vincent Labrune dans un mail adressé aux membres du Conseil d'Administration de la LFP qui se réunira en urgence ce mercredi soir. Et pour cause, DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, refuserait de payer sa quatrième échéance. La chaine estimerait payer trop cher pour un produit qui n'en vaut pas autant. De nombreux clubs pourraient se retrouver dans une situation dramatique dans les prochains jours si l'argent n'est pas versé. Pour Daniel Riolo, il n'y a qu'un seul responsable.

Riolo réclame le départ de Labrune

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a bien évidemment pointé du doigt Vincent Labrune. L'éditorialiste est formel : le président de la LFP doit partir suite à ce fiasco. « Aujourd’hui, il y n’a qu’une seule solution, c’est que les présidents de clubs disent à Vincent Labrune: ‘Il faut que tu t’en ailles’. ‘Si tu démissionnes, on organise la fin du deal avec DAZN, on va voir Canal +, on se remet à discuter et on réfléchit à un avenir’. Il faudrait que les présidents soient assez intelligents pour dire: ‘On va réfléchir à un avenir, on va essayer de trouver un bon président pour la LFP, on va essayer d’œuvrer pour le bien commun’ », a déclaré Daniel Riolo mardi soir. Selon lui, il n'y a pas d'autres issues.

«La seule issue, c’est le départ de Vincent Labrune»

« La réunion de mercredi ne doit servir qu’à ça. La seule issue, c’est le départ de Vincent Labrune. Ça ne peut être que ça », a ajouté Daniel Riolo. Le verdict sera rendu ce mercredi soir à l'issue de la réunion «exceptionnelle» qui débutera à 17h.