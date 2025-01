Ligue des Champions : Labrune se prend une gifle !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Carton d'audience pour Canal +. Plus de deux millions de personnes ont regardé la Ligue des champions sur les différentes chaînes. De quoi interroger, alors que le football français traverse une grave crise en raison des Droits TV et que l'audience de DAZN peine à décoller. En tout cas, ces chiffres résonnent comme un terrible échec pour Vincent Labrune, président de la LFP.

La petite chansonnette s’est faite entendre à de nombreuses reprises lors du multiplex de Canal +, annoncé comme « le plus grand multiplex de l'histoire ! » par le journaliste Eric Besnard, avec 18 matchs de Ligue des champions, dont 17 diffusés. Au total, 64 buts ont été inscrits ce jeudi. De quoi captiver un public nombreux ce mercredi soir.

Le football fait un carton... sur Canal +

Canal + a réalisé son record de la saison en attirant près de 2,28 millions de téléspectateurs, avec un pic à 2,62 millions d’euros. A lui seul, le multiplex a accroché 1,33 millions de personnes. Des scores qui montrent que le football européen reste attractif et qui sonnent comme un terrible désaveu pur DAZN et pour les partisans de ceux qui pensent que le football devient peu à peu has been.

« On change le patron de la LFP »

Avec Canal +, les aficionados ont leurs repères et cette fidélité est récompensée. « Le public foot est sur canal ! Alors on change le patron de la LFP et on deal a nouveau avec canal pour le bien de notre foot … c’est quand même pas compliqué ! » a lâché Daniel Riolo sur X. Comme beaucoup, le chroniqueur tient Vincent Labrune pour responsable de la situation et de la grave crise de visibilité que traverse la Ligue 1. Partenaire historique du championnat français, Canal + s’est éloigné du football français en raison de ce qu’il considère être une injustice. « De notre point de vue, il y a eu un préjudice (en juin 2021) quand 80 % des matches de L1 ont été concédés à Amazon contre 250 M€ par an alors que Canal+ devait s’acquitter de 332 M€ pour 20 % des matches. Pendant trois ans, on a subi ce préjudice. On avait été clairs en disant que tant qu’il n’y aurait pas une compensation de ce préjudice, Canal+ ne se positionnerait plus sur les droits de Ligue 1 » a confié Maxime Saada, l’un des patrons de Canal +. Mais cela ne veut pas dire que la chaîne cryptée ne reviendra pas à ses premiers amours : « Est-ce que la porte est entrouverte aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'elle peut s'ouvrir demain ? Cela dépendra des conditions. »