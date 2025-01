«A 100 %», Zidane valide un projet à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gad Elmaleh débarque à Marseille. Le célèbre humoriste ouvre son comedy-club dans la cité phocéenne. Une initiative salué par plusieurs personnalités phocéennes, notamment Zinédine Zidane. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et repostée par le comédien de 53 ans, le champion du monde 1998 souhaite beaucoup de réussite à ce projet.

Avis aux Marseillais ! Gad Elmaleh débarque au 15 quai de Rive-Neuve. Le célèbre humoriste ouvre son comedy club, le Vig’s, censé être un tremplin pour les amateurs de stand-up de la région. Dans un entretien à La Provence, Gad Elmaleh a détaille son projet.

Gad Elmaleh débarque à Marseille

« Un comedy club, c'est un endroit de création, la salle de sport des humoristes. Plus il y en a dans une ville, plus on peut multiplier les passages dans la soirée, ce qui leur permet de gagner leur vie »a-t-il confié.

« Défonce tout »

Cette initiative a été saluée par plusieurs personnalités, dont Zinédine Zidane. Sur Instagram, le champion du monde 1998 a publié un message de soutien. « Bien sûr, c'est pour te souhaiter bonne chance pour l'ouverture du Comédie Club à Marseille. Ça va cartonner, c'est sûr. À 100%. En tous les cas, de tout cœur avec vous, Gad. Défonce tout. À bientôt »a-t-il lâché dans une vidéo repostée par l’humoriste.