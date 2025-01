Zidane à Marseille, le problème est résolu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs depuis ses prouesses au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est notamment formé aux côtés de Guy Lacombe. Ce dernier s’est d’ailleurs rappelé d’un stage avec Zizou du côté de Marseille. De quoi alors permettre au potentiel successeur de Didier Deschamps de régler l’un de ses gros problèmes.

Si Zinedine Zidane est aujourd’hui l’entraîneur qu'il est, c’est aussi grâce à Guy Lacombe. En effet, ce dernier a contribué à la formation de celui qui a brillé sur le banc du Real Madrid. Tout n’était pourtant pas gagné avec Zizou, à commencer par sa communication. Un problème qui se serait réglé du côté de Marseille.

« On a fait quatre jours de formation à Marseille »

Pour Ouest France, Guy Lacombe s’est rappelé d’une formation avec Zinedine Zidane sur sa communication. Il a alors raconté : « Je me souviens qu’une fois, on a fait quatre jours de formation à Marseille. C’était sur la communication. À la Castilla, il n’avait pas obligation de faire les conférences de presse après les matches. Ce n’était pas trop son truc. Nous, on lui dit : « Tu sais Yazid, la communication, c’est quelque chose de plus en plus important dans le foot » ».

« Je vais commencer à m’y mettre »

« On prépare alors une communication comme si c’était un match de championnat. On l’enregistre et on visionne l’entretien ensemble. Et il nous dit alors : « Bon d’accord, j’ai compris. Je vais commencer à m’y mettre. » Il a tout de suite assimilé que s’il voulait être entraîneur de haut niveau, il devait faire des progrès sur ce plan-là. Il a alors commencé à faire les conférences de presse après les matches, à se frotter aux journalistes, à comprendre comment il fallait parler », a-t-il poursuivi sur Zinedine Zidane.