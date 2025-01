Zinedine Zidane : Un vol à 1,4M€ a capoté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé d’abord du côté de l’AS Cannes quand il était joueur, Zinedine Zidane a ensuite poursuivi sa carrière chez les Girondins de Bordeaux, à la Juventus, puis au Real Madrid. Mais voilà que le champion du monde 98 aurait pu connaitre une trajectoire complètement différente. En effet, Zizou aurait pu connaitre la Premier League avec un transfert du côté de Newcastle. Celui-ci n’a toutefois jamais vu le jour.

Passé par la France, l’Italie et l’Espagne, Zinedine Zidane a donc connu certains des plus grands championnats européens. Sauf la Premier League ! Mais voilà que ça aurait pu être différent pour celui qui est milieu de terrain. En effet, la carrière de Zizou aurait pu passer par l’Angleterre et Newcastle notamment. En 1996, alors chez les Girondins de Bordeaux, Zidane est conseillé aux Magpies, qui ne sont finalement pas convaincus. L’affaire aurait pourtant pu être très belle pour le club anglais.

« C’était un vol »

A l’origine de la proposition de Zinedine Zidane à Newcastle, Barry Silkman s’est confié sur le sujet dans des propos rapportés par The Sun. Il a alors raconté sur ce transfert avorté chez les Magpies : « On m’a alerté d’un talent de 24 ans qui était milieu offensif à Bordeaux et je suis allé le voir. Son nom était Zinedine Zidane et ça m’a pris 5 minutes pour dire qu’il allait être un joueur très spécial. J’a amené de nombreux bons joueurs à Newcastle durant la période de Kevin Keegan et ça a tout le temps était un succès. Zidane semblait être parfait pour l’équipe de Keegan. C’était le 7 janvier 1996 et j’ai dit à Kevin qu’il pouvait recruter Zidane pour 1,4M€. C’était un vol ».

« Au mieux, il est assez bon pour Wolverhampton »

« J’ai supplié Kevin de le recruter mais à la fin il m’a dit que son chef du recrutement pensait qu’il n’était pas assez et des années plus tard, Kevin m’a dit qu’il aurait dû m’écouter au lieu de son recruteur. Zidane a finalement signé pour la Juventus et le reste c’est de l’histoire. J’aurais aimé gardé le fax que Newcastle m’a envoyé où le chef du recrutement disait : « Silky a énormément surévalué le joueur. Au mieux, il est assez bon pour Wolverhampton qui est en bas de la deuxième division actuellement. Je pense que Zidane n’est qu’un peu meilleur que les joueurs qui ont du mal dans l’équipe de Wolverhampton », a-t-il ajouté à propos de Zidane.