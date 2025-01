Mercato - OM : Transfert XXL avec un buteur ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi est visiblement en instance de départ seulement six mois après avoir déposé ses valises dans la cité phocéenne. L’OM négocierait son transfert à l’Eintracht Francfort, mais serait pour le moment peu convaincu par la première offre de 20M€ dégainée par le pensionnaire de Bundesliga. Souhaitant avoir un retour sur son investissement global de 30M€, l’Olympique de Marseille attendrait un effort financier de Francfort.

Elye Wahi (22 ans) n’est visiblement plus le bienvenu à l’OM. Et ce, quand bien même le président Pablo Longoria tenait le discours suivant en conférence de presse le 18 décembre dernier. « Un départ de Wahi pour nous, c'est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d'Elye ». Cependant, après 3 buts en 14 apparitions avec l’Olympique de Marseille, Wahi a été invité à trouver un nouveau club lors d’une réunion entre Medhi Benatia et son entourage en fin de semaine dernière selon La Provence.

Depuis quelque temps, il est question d’un départ d’Elye Wahi pour l’Eintracht Francfort. Le transfert de l’attaquant français prend cependant du temps alors que le départ d’Omar Marmoush à Manchester City a été officialisé ce jeudi matin. Dino Toppmöller, coach de Francfort, aurait fait de Wahi sa cible prioritaire afin de remplacer l’attaquant égyptien selon L’Équipe. Et quand bien même les dirigeants du club allemand aimeraient satisfaire la demande de son entraîneur, Wahi n’a pour le moment pas un pied à Francfort.

Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif explique que l’OM aurait bel et bien été approché par l’Eintracht Francfort avec une offre de transfert formelle. Cependant, l’indemnité de 20M€ proposée par la direction allemande se révélerait être insatisfaisante aux yeux des représentants de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen cultiverait le désir de limiter la casse au vu de son investissement de 25M€ + 5M€ de bonus effectué l’été dernier auprès du RC Lens. C’est pourquoi, l’OM attendrait une meilleure offre de Francfort pour le transfert d’Elye Wahi. Reste à savoir quel sera le dénouement de cette opération.