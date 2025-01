EXCLU - Mercato - PSG : Luis Enrique prend une décision radicale pour un transfert

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chaudement courtisé en ce mercato hivernal, Milan Skriniar a pris sa décision et rejoint donc Fenerbahçe, en Turquie. Et pour le remplacer, Luis Enrique vient de trancher dans le vif. Une décision surprenante pour le PSG…

Angleterre, Italie, Arabie Saoudite, Turquie… Milan Skriniar avait l’embarras du choix pour quitter le PSG. Si la Serie A semblait tenir la corde, c’est finalement en Turquie, au Fenerbahçe, que le défenseur slovaque a choisi de rebondir. Un prêt payant de six mois qui fait suite à celui de Randal Kolo-Muani, l’attaquant français, parti vers la Juventus Turin. Avec un défenseur en moins, d’expérience qui plus est, Luis Enrique peut naturellement envisager un renfort cet hiver. Selon nos informations, ce n’est pas son intention.

Pas de défenseur central pour le PSG

Luis Enrique aurait pris une décision radicale pour la succession de Milan Skriniar. Le technicien espagnol ne souhaite pas de renfort en défense centrale pour cette seconde partie de saison. Il estime avec les joueurs dont il a besoin dans ce secteur, Luis Campos ne travaille donc pas sur ce poste d’ici le 3 février, date de fermeture du mercato d’hiver. Luis Enrique, et Paris, continuent sur leur stratégie : miser sur un collectif fort et faire confiance aux hommes en présence. La charnière Marquinhos - Pacho donne entière satisfaction, à l’image du match très solide contre Manchester City (4-2). Lucas Hernandez, de retour de blessure, et Lucas Beraldo, jouent les rôles de doublure. Sans oublier Presnel Kimpembe, qui revient avec le groupe après une très longue convalescence et qui devrait avoir ses premières minutes de temps de jeu prochainement.