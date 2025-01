Mercato : Un grand nom s’annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la belle victoire du PSG contre Manchester City (4-2), Gianluigi Donnarumma s'est prononcé sur son avenir. Alors que son contrat s'achève en juin 2026 et les négociations pour sa prolongation de contrat sont en stand-by, le portier italien annonce toutefois que sa priorité reste de prolonger au sein du club de la capitale.

Mercredi soir, le PSG s'est magnifiquement imposé contre Manchester City (4-2) au terme d'un match très abouti. Gianluigi Donnarumma a d'ailleurs livré une solide prestation malgré les deux buts encaissés sur lesquels il ne peut rien faire. Une prestation qui pourrait bien relancer les débats sur son avenir. En effet, le portier italien, dont le contrat s'achève en 2026, est régulièrement annoncé sur le départ. Il faut dire que contrairement à certains de ses coéquipiers pour lesquels les négociations concernant une prolongation de contrat se sont accélérées (Hakimi, Vitinha, Mendes), tout est en stand-by pour Donnarumma. Et la piste menant au gardien du LOSC Lucas Chevalier prendrait même de l'ampleur. Malgré tout, l'ancien de l'AC Milan affirme que sa priorité est bien de prolonger au PSG.

Donnarumma veut prolonger au PSG

« Beaucoup de rumeurs circulent, la vérité est que je suis heureux ici et que tout le monde m'aime et me respecte. Je vais très bien. Je me suis installé et ma priorité est de renouveler ici », lâche le portier du PSG au micro de Sky Sport, avec d'évoquer son duel face à Erling Haaland, auteur du second but de Manchester City.

«Je suis heureux ici»

« Un champion, c'est la première fois que je l'affronte et je dois dire que c'est une bête, un champion vraiment. Il est vraiment fort et je lui souhaite bonne chance, il sera au sommet pendant de nombreuses années », ajoute Gianluigi Donnarumma, visiblement impressionné par le buteur norvégien.