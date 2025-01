Mercato : Le «rêve» qui va dégoûter l’OM

Axel Cornic

Avec le départ annoncé d’Elye Wahi, pourtant arrivé il y a seulement quelques mois pour la modique somme de 25M€, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de recruter un nouvel attaquant de pointe. Plusieurs pistes sont évoquées, mais celle qui mène à Santiago Gimenez semble tout particulièrement séduire les dirigeants marseillais.

Décidément, il n’est pas simple de trouver un attaquant à l’OM. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, le président Pablo Longoria a décidé de miser fort sur Elye Wahi, avec Neal Maupay pour l’épauler. Finalement, c’est bien ce dernier qui est titulaire, ce qui a rapidement posé problème avec l’ancien du RC Lens et de Montpellier.

Gimenez pour remplacer Wahi ?

Un départ est donc déjà évoqué en ce mercato hivernal, avec l’international espoirs qui pourrait rebondir du côté de l’Allemagne, plus précisément à l’Eintracht Francfort. Et pour le remplacer, l’OM aurait déjà un objectif clair avec Santiago Gimenez, qui réalise une excellente saison à Feyenoord et qui plairait beaucoup à Roberto De Zerbi.

« Aller à Milan serait un rêve »

Sauf que les prestations du Mexicain n’ont pas seulement attiré l’attention de l’OM, puisque l’AC Milan le suivrait également. Et cette piste séduirait tout particulièrement Santiago Gimenez ! Mediaset ressort en effet une phrase datant d’aout dernier, où l’attaquant de Feyenoord se prononçait déjà sur une possible arrivée chez les Rossoneri, en déclarant : « Aller à Milan serait un rêve ».