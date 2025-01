Mercato : Surprise, le PSG casse un contrat !

Axel Cornic

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia a enflammé les supporters, mais le Paris Saint-Germain est coincé sur le front des départs en ce mercato hivernal. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, deux joueurs qui ne sont clairement pas dans les plans de Luis Enrique sont poussés vers la sortie, mais ne peuvent pour le moment pas quitter le club.

En plein milieu d’un mercato qui se passait très bien, le PSG est devenu la risée de la presse italienne. La raison ? Un prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus qui bloque à cause d’une erreur administrative. L’été dernier, les Parisiens ont en effet bouclé le nombre maximum de prêts et ne peuvent donc plus en faire... en tout cas pour le moment !

Le PSG sous pression

Car depuis quelques jours, les choses semblent bouger à Paris et c’est le cas avec Cher Ndour, prêté à Besiktas lors du dernier mercato. Le PSG devrait vraisemblablement casser son prêt pour le rapatrier et même le revendre dans la foulée. Plusieurs médias en Italie parlent en effet d’un transfert sec du côté de la Fiorentina, où il pourrait devenir un joueur important de Raffaele Palladino.

Le contrat de Bernat cassé ?

Mais il ne devrait pas être le seul à quitter le PSG ! Ce mercredi, RMC Sport nous apprend que le club parisien se serait passé d’un autre joueur, de manière immédiate. Il s’agit de Juan Bernat, prêté à Villarreal, dont le contrat aurait tout simplement été rompu. Ainsi, si Ndour devrait libérer Kolo Muani, le latéral espagnol devrait de son côté permettre à Skriniar de rejoindre Fenerbahçe.