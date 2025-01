Mercato - OM : C’est déjà fini pour Wahi, un nouveau buteur arrive ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Luiz Felipe, il faudrait au moins s’attendre à une deuxième recrue à l’OM pour ce mercato hivernal. En effet, le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort semble aujourd’hui imminent. Un départ qui ouvre la porte à l’arrivée d’un nouveau buteur sur la Canebière. De nombreux noms circulent d’ailleurs d’ores et déjà à Marseille. Mais qui sera alors recruté par l’OM ?

Elye Wahi ne va finalement rester que quelques mois à l’OM. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens, le Français a fait un flop sur la Canebière. A tel point donc qu’il va déjà faire ses valises. En effet, l’attaquant olympien serait sur le point de s’envoler pour l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. L’OM va ainsi se séparer de Wahi et forcément, la question est de savoir s’il sera remplacé ou non lors de ce mercato hivernal. Le club phocéen en aurait visiblement l’envie, ayant déjà coché différents noms pour cela.

« La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c’est… »

Qui sera donc le prochain attaquant de l’OM ? Pour le moment, rien d’officiel encore, mais certains dossiers pourraient être plus avancés que d’autres. Cela serait notamment le cas avec Santiago Gimenez du Feyenoord. En effet, Daniel Riolo a fait savoir à propos de l’international mexicain : « La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'ils vont réussir à conclure, mais c'est le gars de Feyenoord : Santiago Gimenez ». Sera-t-il alors l’heureux élu à l’OM ?

De nombreuses pistes pour l’OM !

En parallèle de Santiago Gimenez, d’autres noms figureraient dans les petits papiers de l’OM pour venir remplacer Elye Wahi. Ainsi, on retrouverait Brian Brobbey de l’Ajax Amsterdam, ainsi qu’Evan Ferguson, aujourd’hui à Brighton et que Roberto De Zerbi a déjà eu sous ses ordres chez les Seagulls. Un attaquant serait donc attendu à Marseille d’ici la fin du mois de janvier. Un renfort offensif qui pourrait bien ne pas être Marcus Rashford (Manchester United) ni Mathys Tel (Bayern Munich). En effet, à l’OM, on ne voudrait pas de faire de folie et surpayer le successeur de Wahi.

Alors, qui sera le buteur recruté par l’OM ?