Transfert à l’OM, un homme va tout gâcher !

La rédaction

Après l'arrivée de son nouveau défenseur, Luiz Felipe Ramos, l'OM veut continuer à restructurer sa défense en se séparant de certains joueurs jugés indésirables. Bamo Meïté fait partie de cette liste et intéresse fortement le MHSC, mais le dossier semble plus compliqué que prévu. Un intérimaire freinerait les négociations entre les deux clubs.

L'OM poursuit son mercato hivernal avec pour objectif principal de renouveler son secteur défensif. Après l'arrivée de Luiz Felipe Ramos, les Olympiens ont déjà accueilli un renfort important et cherchent maintenant à dégraisser leur effectif. Parmi les joueurs sur le départ, on retrouve Bamo Meïté et Chancel Mbemba. Toutefois, ces dossiers s'avèrent plus complexes que prévu pour les dirigeants marseillais.

Bamo Meïté en route pour le MHSC ?

Depuis plusieurs semaines, Bamo Meïté est annoncé dans le viseur de Montpellier, qui souhaiterait obtenir son prêt. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le défenseur central entretient de bons rapports avec Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du MHSC, ce qui pourrait faciliter son arrivée. Alors que l'OM envisageait initialement une vente, le club serait désormais ouvert à un prêt.

Un intérimaire complique le dossier

Cependant, le transfert prend du retard. Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, un intérimaire, ni rattaché à l'OM ni au MHSC, compliquerait les négociations. Cette personne « agacerait » le board marseillais et ralentirait l’avancée du dossier. Bien que Bamo Meïté soit séduit par le temps de jeu qui l’attendrait à Montpellier, il faudra attendre que cette situation se débloque.