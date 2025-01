Succession de Wahi : L'OM passe un coup de fil, c'est déjà réglé ?

Thomas Bourseau

Après six mois pas vraiment florissants à l'OM, Elye Wahi va quitter la cité phocéenne et traverser le Rhin afin de s'installer à l'Eintracht Francfort. Le buteur français de 22 ans devrait être remplacé en lieu et place à l'Olympique de Marseille dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Et malgré la tentative de Medhi Benatia avec Mathys Tel, le buteur de 19 ans ne pliera pas bagage cet hiver du Bayern Munich.

C'est déjà terminé pour Elye Wahi. En effet, la recrue estivale à 25M€ + 5M€ de bonus convenus avec le RC Lens ne va pas s'éterniser à l'OM pour rebondir à l'Eintracht Francfort où Hugo Ekitike s'est relancé après une période sportive délicate au PSG. L'international espoir français ne laissera pas un vide dans le vestiaire de Roberto De Zerbi puisque l'OM aurait fait le choix de lui dénicher un remplaçant sur le marché des transferts.

L'OM pourrait tourner la page Elye Wahi ! Francfort prêt à passer à l’action pour un transfert à 25M€. 🔄

«L'OM a même essayé Mathys Tel »

Lundi, Daniel Riolo affirmait pendant l'After Foot que Mathys Tel aurait été une piste étudiée, mais qu'elle ne devrait toutefois mener à rien. « La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'ils vont réussir à conclure, mais c'est le gars de Feyenoord : Santiago Gimenez. L'OM a même essayé (Mathys) Tel, mais qui va finalement rester où il est ».

«Il a appelé directement Vincent Kompany pour se renseigner sur Mathys Tel»

L'éditorialiste de RMC dispose donc de la même information que Loïc Tanzi. Le journaliste de L'Equipe était présent sur le plateau de L'Equipe de Greg mardi et en a profité pour apporter un complément d'information au sujet du jeune avant-centre français du Bayern Munich. « Bennacer, c'est un ami proche de Vincent Kompany, le coach du Bayern. Il a appelé directement Vincent Kompany pour se renseigner sur Mathys Tel en lui disant : si jamais tu nous le laisse à l'OM, il va jouer. Il lui a présenté le projet de l'Olympique de Marseille, le projet au joueur et à son entourage. C'est la méthode de Benatia, il a un discours très clair. Il veut refaire de l'OM un grand club européen. (...) Il n'ira pas Mathys Tel, parce qu'il veut rester au Bayern ». Néanmoins, la tentative de Medhi Benatia, directeur du football de l'OM, devrait rester sans suite...