Victime de Mbappé, il va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs pour l'été prochain, en plus de la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait bien profiter des malheurs de Rodrygo. Beaucoup moins en vue au Real Madrid depuis la signature de Kylian Mbappé l'été dernier, l'ailier brésilien pourrait bien être l'un des dossiers à suivre du côté du PSG.

Cet hiver, le PSG s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia qui vient renforcer de manière importante le secteur offensif du club parisien. Cela n'empêche pas le club de la capitale de continuer à vouloir se renforcer dans les prochains mois puisque le PSG serait toujours à l'affût pour recruter des attaquants. Et non des moindres.

Le PSG s'agite sur le mercato ! 🥵 Après Kolo Muani, direction la sortie pour Skriniar ? Les choix de Luis Enrique se précisent... https://t.co/5eea2LBXwD — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Rodrygo, dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, divulguées lors d'un live sur le compte Instagram de RMC Sport, le PSG serait intéressés par Rodrygo. Régulièrement cité dans le viseur du club de la capitale, l'ailier brésilien ferait donc partie des pistes à suivre pour les prochains mois, en plus de celles menant à Mohamed Salah (Liverpool) et Jhon Duran (Aston Villa).

Une situation délicate à cause de Mbappé

Mais cette fois-ci, la donne a changé pour Rodrygo. Et pour cause, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l'ailier brésilien joue beaucoup moins et a vu son rôle perdre en influence. Face à l'attaquant français et à Vincius Junior, sans oublier Jude Bellingham et la montée en puissance d'Endrick, Rodrygo voit son horizon se boucher au Real Madrid. Et le PSG rêverait de profiter de cette situation.