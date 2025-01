Officiel : Lâchée par le PSG, cette «légende» imite Messi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Keylor Navas était sans club pendant plusieurs mois. Ce jeudi matin, l'international costaricien a enfin trouvé un nouveau point de chute. En effet, le Newell's Old Boys a officialisé la signature libre et gratuite de Keylor Navas.

Lors de l'été 2019, Keylor Navas a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a fait plier la direction du Real Madrid en proposant une offre d'environ 15M€.

Una leyenda internacional llega al Parque...otra vez 🔥



Orgullosos de anunciarles que @NavasKeylor es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa! 👊🏼



❤️ LA HISTORIA DEL FÚTBOL 🖤 pic.twitter.com/jNg7W8QIi3 — Newell’s Old Boys (@Newells) January 22, 2025

Navas a quitté le PSG le 1er juillet

Lors de son arrivée à Paris, Keylor Navas a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2024. Non prolongé par l'écurie rouge et bleu, l'international costaricien a fait ses valises l'été dernier.

Navas a signé au Newell's Old Boys

Depuis son départ du PSG, Keylor Navas n'avait pas trouvé de nouveau point de chute. Libre de tout contrat pendant plus de six mois, le portier de 38 ans s'est engagé en faveur des Newell's Old Boys ce mercredi matin. En effet, le premier club de Lionel Messi a officialisé la nouvelle sur son compte X. « Une légende internationale débarque au Parc...encore. Fier d'annoncer que Keylor Navas est le nouveau gardien de Newell's Old Boys. Bienvenue dans votre nouvelle maison ! », peut-on lire. Après le Parc des Princes du PSG, Keylor Navas va donc évoluer au Coloso del Parque du Newell's Old Boys.