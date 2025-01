Mercato - PSG : Coup de tonnerre annoncé en Angleterre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG au poste de gardien de but, Lucas Chevalier pourrait venir succéder à Gianluigi Donnarumma l'été prochain. Mais le portier du LOSC a fait une annonce troublante mardi soir après la défaite de son équipe à Liverpool, ouvrant plus que jamais la porte à un transfert... en Premier League !

Et si le PSG opérait à un changement de gardien l'été prochain ? Le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi annonçait dernièrement que les négociations avaient été interrompues en coulisses pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, qui ne donne pas forcément satisfaction et notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Et le PSG a même déjà ciblé son successeur potentiel...

Chevalier sur les tablettes du PSG

En effet, L'EQUIPE a récemment confirmé le vif intérêt du PSG pour Lucas Chevalier (23 ans), sous contrat jusqu'en 2027 avec le LOSC et dont le profil semble donc très apprécié dans la capitale pour venir potentiellement succéder à Donnarumma l'été prochain. Mais de son côté, Chevalier a peut-être d'autres plans que le PSG...

« Je ne ferme pas la porte au championnat anglais »

Interrogé en zone mixte mardi soir après la défaite du LOSC sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions (2-1), Chevalier a ouvert la porte à un transfert en Angleterre pour son avenir : « Qui n’aime pas la Premier League ? Il y a plein de joueurs qui veulent jouer en Premier League mais qui n’y jouent pas parce qu’ils n’ont pas forcément le niveau. On ne choisit pas d’aller jouer en Premier League. Forcément, c’est un championnat que j’apprécie et que je regarde depuis tout petit. Donc évidemment, je ne ferme pas la porte au championnat anglais, c’est une évidence, mais à moi de travailler encore pour espérer jouer un jour dans ce pays ». Le PSG pourrait donc être menacé outre-Manche pour Lucas Chevalier.