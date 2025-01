Kvaratskhelia - PSG : Nouvelle info surprenante sur son salaire

Axel Cornic

Après plusieurs années passées en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour rejoindre le Paris Saint-Germain, qui a dépensé près de 75M€ pour s’attacher ses services. Un grand bond en avant pour l’international géorgien qui jusqu’à il n’y a pas si longtemps gagnait moins de 2M€ par an et là devrait toucher entre 9 et 11M€ par saison.

C’est le premier très gros coup de ce mercato hivernal. A la recherche du successeur de Kylian Mbappé depuis l’été dernier, le PSG a finalement réussi à le trouver avec Khvicha Kvaratskhelia, star du Napoli et de la sélection géorgienne. Un transfert à 75M€ a été bouclé, ce qui fait de lui la quatrième plus grosse recrue de l’histoire parisienne.

Ce transfert est également un très bon coup pour le joueur, qui au Napoli était payé autour des 1,8M€ par an depuis son arrivée en provenance de Dinamo Bitumi en juillet 2022. En signant au PSG, il a quasiment décuplé ses gains annuels, puisqu’il devrait être dans la tranche haute des salaires avec Ousmane Dembélé et Marquinhos.

En tout cas, au Napoli on devrait garder un bon souvenir de lui. D’après les informations de Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia aurait accepté de ne pas toucher son salaire du mois de janvier, alors que son transfert a tout de même été officialisé le 17 du mois. Un beau geste qui pourrait être d’une grande aide pour le club napolitain, où l’on souhaite investir tout l’argent économisé sur son successeur.