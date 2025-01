PSG : Transfert à 75M€, c'est terminé à cause de Kvaratskhelia ?

Amadou Diawara

Ce vendredi, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Orphelin de l'attaquant géorgien, le Napoli voudrait le remplacer par Alejandro Garnacho. Et malheureusement pour le PSG, les Azzurri pourraient inclure Victor Osimhen dans la transaction. L'international nigérian étant dans le collimateur du club parisien.

Désireux de renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a mis la main sur Khvicha Kvaratshelia. En effet, le club de la capitale a arraché l'international géorgien au Napoli pour une somme proche de 70M€, bonus compris.

Le Napoli veut remplacer Kvaratskhelia par Garnacho

Pour pallier le départ de Khvicha Kvaratskhelia, Naples aimerait s'attacher les services d'Alejandro Garnacho. D'après les indiscrétions d'Il Mattino, Antonio Conte voudrait recruter l'attaquant de Manchester United et personne d'autre. Toutefois, il y aurait un écart compris entre 15 et 18M€ entre l'offre des Azzurri et la demande des Red Devils. Mais heureusement pour le Napoli, Alejandro Garnacho a pour priorité de rejoindre le club présidé par Aurelio De Laurentiis.

Un échange entre Osimhen et Garnacho ?

Selon les informations d'Il Mattino, le Napoli pourrait se servir de Victor Osimhen pour faciliter le transfert d'Alejandro Garnacho. A en croire le média transalpin, le buteur nigérian - prêté actuellement à Galatasaray - plairait à Ruben Amorim, le coach de Manchester United. De mauvaise augure pour le PSG, qui aurait coché le nom de Victor Osimhen pour renforcer la pointe de son attaque. Pour rappel, le buteur de 26 ans disposerait d'une clause libératoire fixée à 75M€.