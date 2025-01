Le PSG offre un joueur à un grand rival !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici le 3 février et la fin du mercato d'hiver, le PSG espère dégraisser son effectif. Pour cela, il faudra trouver une solution pour le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, mais d'autres joueurs sont également poussés au départ, à l'image de Milan Skriniar et Marco Asensio. Ce dernier aurait même été proposé au FC Barcelone, grand rivale des Parisiens.

Ces dernières heures, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€. Un très gros coup qui pousse désormais le club de la capitale à dégraisser son effectif. Randal Kolo Muani est en instance de départ vers la Juventus, tandis que Milan Skriniar est également poussé au départ. Mais ce n'est pas tout.

Asensio proposé au Barça

En effet, Marco Asensio est également poussé au départ avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations d'Eduardo Inda, il a même été offert à deux grands clubs espagnols. « L'arrivée de Kvaratskhelia rend les choses très difficiles pour Asensio. Le PSG l'a proposé à deux équipes espagnoles. Il l'a proposé au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid », assure le directeur d'OK Diario sur le plateau du Chiringuito. Le PSG tente donc de placer l'international espagnol chez son grand rival catalan.

Une situation difficile pour Asensio

Cependant, il semble peu probable que le Barça et l'Atlético de Madrid acceptent de récupérer Marco Asensio. Et pour cause, très peu de clubs sont en mesure de payer le salaire imposant de l'international espagnol. Arrivé libre, l'ancien joueur du Real Madrid s'est en effet vu offrir un très beau salaire au PSG, qui pose aujourd'hui problème pour son départ. En tout cas, les deux clubs espagnols auxquels Marco Asensio a été proposé par Jorge Mendes ne peuvent pas assumer de tels revenus. Par conséquent, le PSG va probablement devoir trouver une autre solution d'ici le 3 février.