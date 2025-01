Mercato - PSG : Un transfert XXL plombé par Messi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de l’été 2021, le PSG avait profité des déboires financiers du FC Barcelone pour s’attacher les services de Lionel Messi, que les Blaugrana n’étaient pas en capacité de conserver. Une incroyable opportunité saisie par Paris, qui l’a en revanche empêché de recruter Erling Haaland, alors que le club avait également fermé la porte à un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

À l’occasion de la réception de Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi va voir d’un peu plus près un joueur qu’il aurait bien aimé avoir dans son effectif. Comme indiqué par Le Parisien, le président du PSG voulait s’attacher les services d'Erling Haaland lorsqu’il était encore au Borussia Dortmund.

En cas de départ de Mbappé, le PSG voulait Haaland

L’avenir de Kylian Mbappé était déjà incertain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, directeur sportif à l’époque, décident de se positionner sur Erling Haaland en cas de départ du Français et en informent son agent, Mino Raiola. Blessé à une cuisse en décembre 2020, Erling Haaland est allé se soigner à la clinique Aspetar, à Doha. Nasser Al-Khelaïfi, présent sur place, a alors rencontré à plusieurs reprises son père, Alf-Inge Haaland.

Une arrivée compromise par Messi

Nasser Al-Khelaïfi lui a présenté le projet et les ambitions du PSG, mais quelques mois plus tard, une autre énorme opportunité s’est offerte à Paris, celle de recruter Lionel Messi. Avec l’arrivée de l’Argentin et ayant refusé de céder Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale n'avait plus la capacité financière, ni la place dans son effectif, pour recruter Erling Haaland. Parmi ses nombreux prétendants, ce dernier a fini par choisir Manchester City, avec qui il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2034.