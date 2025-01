Haaland - Mbappé : L'incroyable raté du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a fini par partir l’été dernier pour s’engager avec le Real Madrid, cela faisait un moment que Kylian Mbappé était annoncé sur le départ du PSG. Avant qu’il ne rejoigne Manchester City, le club de la capitale avait alors pensé à Erling Haaland pour remplacer le Français. En ce sens, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré à plusieurs reprises son père au Qatar.

À l’été 2022, Manchester City avait profité de sa clause libératoire estimée à 60M€ pour s’attacher les services d’Erling Haaland, alors au Borussia Dortmund. Les plus grands clubs européens étaient intéressés par l’international norvégien (39 sélections) et le PSG ne faisait pas exception.

Le PSG voulait Haaland pour remplacer Mbappé

Selon Le Parisien, le club de la capitale a sérieusement envisagé la possibilité de recruter Erling Haaland. On est alors en 2020 et les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid sont déjà bien présentes. Le PSG commence à préparer l'avenir sans le Français. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, directeur sportif à l’époque, décident alors de se positionner sur le Norvégien et en informent son agent, Mino Raiola, décédé en 2022.

Plusieurs rencontres entre Al-Khelaïfi et le clan Haaland

En décembre 2020, Erling Haaland est blessé à une cuisse et va se faire soigner à la clinique Aspetar, à Doha, où il reste une dizaine de jours. Nasser Al-Khelaïfi est sur place et en profite pour entrer en contact avec son père, Alf-Inge Haaland. Le président du PSG lui présente le projet et les ambitions du club et lui fait une proposition, mais c’est finalement Manchester City qui a raflé la mise.