Mercato : Haaland répond au PSG et signe, le gros coup ?

Annonce surprise ce vendredi. Erling Haaland a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, malgré l’intérêt de longue date de clubs prestigieux comme le PSG et le Real Madrid. Selon vous, le buteur norvégien qui aura 34 ans au terme de son bail a-t-il pris la bonne décision ? C’est notre sondage du jour.

Arrivé en 2022 du côté de Manchester City, Erling Haaland semblait destiné à rester quelques saisons en Angleterre avant de changer d’air, comme l’avait fortement sous-entendu son père peu de temps après sa signature. « Je pense qu'Erling veut tester ses capacités dans chaque championnat. Ensuite, il peut rester dans chaque championnat durant trois à quatre ans maximum, confiait Alfie Haaland dans un documentaire consacré à son fils. Il pourrait faire deux ans et demi en Allemagne (ce qu'il a fait au Borussia Dortmund, ndlr), deux ans et demi en Angleterre, et ensuite en Espagne, en Italie, en France, non ? ». Une aubaine pour les cadors européens qui accueilleraient volontiers le cyborg norvégien.

Haaland a fait son choix ! ⚽ Les géants européens vont devoir redoubler d'efforts pour le convaincre de changer d'air. https://t.co/KuOnyPPX6i — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Cité au PSG ou au Real Madrid, Haaland signe un contrat XXL

Un temps évoqué au PSG, mais également au Real Madrid et même au FC Barcelone, malgré les difficultés financières rencontrées depuis plusieurs années par le club culé, Erling Haaland aurait l’embarras du choix s’il venait à décider de plier bagage. Mais c’est bien à Manchester City que son avenir s’écrit, avec un nouveau bail XXL.

Manchester City est ravi

Jusqu’ici engagé jusqu’en 2027, Erling Haaland a officiellement prolongé jusqu’en 2034 en signant l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport. Le Norvégien aura alors 34 ans, ce qui signifie qu’il pourrait finir sa carrière chez les Citizens s’il honorait son bail jusqu’à terme. Une grande satisfaction pour Manchester City. « Tout le monde au club est absolument ravi qu’Erling ait signé son nouveau contrat, a reconnu le directeur du football Txiki Begiristain. Le fait qu’il soit signé pour si longtemps démontre notre engagement envers lui en tant que joueur et son amour pour ce club. Il a déjà eu un impact incroyable pendant son séjour ici et ses chiffres et records incroyables parlent d’eux-mêmes. Mais en plus de son talent naturel et de ses capacités exceptionnelles, le dévouement, le professionnalisme, l’humilité et le désir de toujours s’améliorer d’Erling résument ce que nous nous efforçons tous d’accomplir à Manchester City ».

Mais selon vous, Erling Haaland fait-il le bon choix en prolongeant son contrat ? A vos votes !