Mercato - OM : Benatia lui lâche un ultimatum, son transfert bientôt bouclé ?

Thomas Bourseau

Six mois et puis s'en va ? Elye Wahi était recruté l'été dernier afin de combler le vide laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM avait déboursé 25M€ +5M€ de bonus au RC Lens pour l'attaquant de 22 ans. Après 3 buts en 14 matchs, Wahi aurait été poussé à aller voir ailleurs par le directeur du football Medhi Benatia. De quoi justifier son départ imminent pour l'Eintracht Francfort.

Medhi Benatia est devenu en ce mois de janvier 2025, et ce de manière officielle, le directeur du football de l'OM après avoir été le conseiller sportif du président Pablo Longoria à partir du 30 novembre 2023 et pendant l'intégralité de l'année civile 2024. Au cours d'une réunion avec l'agent et la mère d'Elye Wahi en fin de semaine dernière, Benatia aurait fait une grande annonce au clan Wahi.

La polémique enfle à Marseille ! Benatia et l'arbitrage, une expulsion contestée qui soulève des questions... 😠 https://t.co/khEmFiZOZx — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Benatia aurait suggéré au clan Wahi de trouver un nouveau club !

L'attaquant de 22 ans, recruté pour 30M€ du RC Lens l'été dernier bonus compris, ne serait plus le bienvenu à l'OM malgré la position publiquement prise par le président Pablo Longoria en conférence de presse le 18 décembre dernier. L'Olympique de Marseille n'allait pas se séparer de Wahi cet hiver, mais le temps a fait son œuvre. Medhi Benatia, au cours de ladite entrevue avec les proches d'Elye Wahi, leur aurait recommandé de dénicher un point de chute d'ici la clôture du mercato hivernal le 3 février prochain comme La Provence le révèle ce lundi soir.

L'OM est certain qu'Elye Wahi ne collerait plus au projet sportif !

D'ailleurs, le quotidien régional assure que ni Medhi Benatia ni une quelconque personne au sein de l'organigramme de l'OM n'aurait le moindre reproche à faire au niveau du comportement ou de l'investissement en allant plus loin. Cependant, l'Olympique de Marseille estimerait tout simplement qu'Elye Wahi ne serait pas suffisamment adapté au projet sportif marseillais. Dans les prochaines heures, l'attaquant français devrait signer à l'Eintracht Francfort.