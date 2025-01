L’OM au cœur d’un scandale raciste ?

Arnaud De Kanel

Dans le collimateur des instances depuis son retour à l'OM, Medhi Benatia continue de faire parler de lui. A la suite de son expulsion mardi en Coupe de France, des suspicions de racisme ont vu le jour. Bertrand Latour penche également sur ce point, estimant que le Marocain fait les frais sans aucun doute son prénom ainsi que ses origines.

Medhi Benatia occupe désormais la fonction de directeur du football à l'OM mais il voit les instances le freiner dans sa mission. En début de saison, alors qu'il avait critiqué les décisions de Benoit Bastien après la rencontre face à l'OL, il avait écopé d'une suspension de six matchs. Mardi, il s'est fait exclure pour un geste soi-disant menaçant à l'encontre du quatrième arbitre. Sans même prendre le temps de discuter et d'analyser la situation, Clément Turpin avait déjà dégainé le rouge. Derrière tout cet acharnement pourrait en réalité se cacher une forme de racisme selon Bertrand Latour.

«Je pense que s’il ne s’appelait pas Medhi, il aurait moins de problème»

« On est d’accord, ils n’ont rien à faire là, ce n’est pas très malin. Mais pour moi, le sujet autour de Benatia est assez clair. Depuis qu’il est arrivé en Ligue 1, c’est le vilain petit canard. Beaucoup de gens ont décidé qu’il fallait se le faire. J’ai une vague idée. Je pense que son prénom est un problème. Je pense que s’il ne s’appelait pas Medhi, il aurait moins de problème », a estimé Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir.

«Peut-être que tout le monde n’accepte pas ça»

« Je pense que des Medhi dirigeants, malheureusement, il n’y en a pas beaucoup et peut-être que tout le monde n’accepte pas ça. Je ne vise pas directement Clément Turpin. On est en train de faire un débat autour de Medhi Benatia pour un propos qu’il a eu en raison d’une injustice qu’il pense avoir ressentie alors que si on prend l’OM quand il est arrivé et l’OM aujourd’hui, je pense qu’il a fait beaucoup de bien », a ajouté l'ancien journaliste de La Chaine L'Equipe.