OM : «FC Ouin Ouin», Benatia se fait allumer !

Est-ce l'OM qui a un problème avec l'arbitrage ou l'arbitrage qui a un problème avec l'OM ? Selon où vous vous placez, la réponse risque d'être différente. Sur les réseaux sociaux, excepté les supporters marseillais, on se montrerait très critique à l'égard de la direction phocéenne selon l'avis de Mathieu Grégoire, journaliste pour le quotidien L'Equipe.

Ça chauffe entre l’OM et l’arbitrage français. Les incompréhensions s’accumulent et laissent flotter dans le climat marseillais une odeur de paranoïa. Mais pour certains journalistes comme Mathieu Grégoire, certaines prises de parole , notamment de Mehdi Benatia commencent à agacer.

Le coup de gueule d'un journaliste marseillais

« Les critiques sur l'arbitrage, ça devient non-stop, ça arrive à tous les matchs. Il y a toujours un problème, même quand c'est bien arbitré. Ça fait 15 ans que je suis l'OM, j'ai vu d'autres types de stratégie et je pense qu'elles sont un peu plus intéressantes : c'est quand tu es dans le dialogue avec les instances, quand tu travailles avec les arbitres… » a confié le journaliste du quotidien L’Equipe.

L'OM commencerait à agacer

Le grand public commence aussi à exprimer son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. « Même nous, on le voit sur les articles de L’Equipe et tout. L’OM se refait baptiser le "FC Ouin Ouin". Si on sort un peu des quelques twittos… Même au stade. » a confié Grégoire sur le plateau de Football Club Marseille.