OM - De Zerbi : L’immense bourde sur les réseaux sociaux

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. L’Italien fait pour le moment du bon travail, car le club phocéen est deuxième de Ligue 1, derrière le PSG. Mais certains observateurs ont visiblement du mal à croire que l’Italien est le coach marseillais et l’imaginent plus du côté du Stade Rennais, comme en témoigne cette belle bourde de Raymond Domenech sur X.

L’été dernier, l’OM a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Le club phocéen a réussi à faire venir Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur, alors que ce dernier était pisté par de nombreux grands clubs, comme Manchester United par exemple.

Rennes encore battu à domicile par Brest le projet De Zerbi ne prend pas à quand le retour de Stéphan 😂🙏 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 18, 2025

Domenech confond Sampaoli et De Zerbi

Les fans de Ligue 1 sont donc ravis de pouvoir compter un coach de renom dans leur championnat, mais certains n’ont visiblement pas encore bien compris quelle équipe entraînait Roberto De Zerbi. Sur X, Raymond Domenech voulait parler de la nouvelle contre-performance du Stade Rennais contre Brest (défaite 1-2) et l’ancien sélectionneur des Bleus s’est quelque peu trompé sur l’identité de l’entraîneur des Bretons. « Rennes encore battu à domicile par Brest le projet De Zerbi ne prend pas à quand le retour de Stéphan. »

Domenech s’amuse de sa bourde

Une erreur qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et par la suite, Raymond Domenech s’en est lui aussi amusé. « Génial, j’ai battu mon record de retweets grâce à une erreur de nom d’entraîneur. Comme quoi sur X diffuser de fausses infos a plus d’impact que de dire des vérités, un grand merci à vous. » Il y a fort à parier que l’ancien coach du FC Nantes ne se trompera plus maintenant quand il parlera de l'entraîneur de l’OM ou de son homologue rennais.