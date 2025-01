Mbappé à l’origine d’une polémique au Qatar, son pote explique tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, le Maroc avait réussi l’exploit d’éliminer l’Espagne. Une qualification acquise aux tirs au but. Ayant marqué le tir au but décisif, Achraf Hakimi a ensuite célébré en imitant le pingouin. Alors que cela en a fait grincer des dents plus d’un de l’autre côté des Pyrénées, le joueur du PSG a souhaité s’expliquer sur cette polémique.

Le 6 décembre 2022, le Maroc éliminait l’Espagne de la Coupe du monde au Qatar, validant alors sa place pour les quarts de finale. Après les prolongations, le score était toujours de 0-0 et ça s’est donc joué aux tirs au but. Les Lions de l’Atlas ont alors pu compter sur un très grand Yassine Bounou dans les cages et Achraf Hakimi s’est ensuite chargé de transformer le tir au but de la qualification. Pour célébrer cela, le joueur du PSG a alors imité un pingouin. En Espagne, on a considéré cela comme une provocation, mais avec l’explication apportée par Hakimi, c’est totalement différent.

« J’étais à une fête avec Kylian Mbappé et Sergio Ramos… »

Invité d’Anas Bukhash sur Youtube, Achraf Hakimi est revenu sur sa célébration du pingouin contre l’Espagne. Alors que tout cela est parti d’une discussion avec Kylian Mbappé et Sergio Ramos, le latéral du PSG a démenti toute provocation, désamorçant ainsi la polémique : « Ça signifie quoi la célébration du pingouin ? J’étais à une fête avec Kylian Mbappé et Sergio Ramos, on était en train de manger, on parlait et on a décidé de faire la danse du pingouin. Si Kylian marquait ou quelqu’un d’autre, nous trois, nous faisions la célébration. Ça a continué et j’ai commencé à le faire tout seul. Et je me rappelle bien, à la Coupe du monde, Sergio Ramos m’a appelé avant le match contre l’Espagne et je lui ai dit si je marque un but, je vais te le dédicacer. Il ne participait pas à la Coupe du monde donc si je me marquais, j’allais lui dédicacer le but. Je n’ai pas marqué durant le match, mais j’ai marqué pendant les tirs au but, c’était le dernier et j’ai fait la danse. Mais je ne l’ai pas fait pour me moquer l’Espagne ».

« Je n’ai pas fait cette danse pour célébrer la défaite de l’Espagne »

« Les gens pensent que je l’ai fait pour me moquer de l’Espagne, mais c’était pour Sergio Ramos. Je ne peux pas me moquer de l’Espagne car l’Espagne est mon deuxième pays et m’a donné une meilleure vie. Le Maroc est le pays de ma mère, l’Espagne est ce qui m’a formé, je suis né là-bas. J’ai eu la chance de réaliser mes rêves. Je n’ai pas fait cette danse pour célébrer la défaite de l’Espagne, mais pour Sergio Ramos. C’était juste une blague entre amis. Je n’ai jamais pu expliquer ce que j’ai fait depuis que j’ai joué contre l’Espagne. Tout le monde est en colère contre moi à cause de cette célébration, mais la vérité c’est que je n’ai pas fait cela pour les offenser », a poursuivi celui qui avait lié une amitié très forte avec Kylian Mbappé au PSG.