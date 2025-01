PSG : Neymar a fait une folle promesse à Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé devait devenir l’un des meilleurs joueurs au monde. C’est le pari qu’a pris Neymar à son arrivée au PSG en août 2017 quelques semaines avant celle du capitaine de l’équipe de France. Quand bien même tout n’a pas été toujours rose entre les deux joueurs, le Brésilien avait vu juste concernant la destinée du champion du monde.

Sur la vidéo d’adieu de Neymar publiée à l’époque sur les médias du PSG, on peut voir le Brésilien avoir des accolades avec un bon nombre de joueurs au Campus PSG avant son départ pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal en août 2023. Cependant, ce ne fut pas le cas avec Kylian Mbappé sur les images partagées par le service communication du Paris Saint-Germain.

«J'avais l'habitude de l'appeler 'Golden Boy'»

Toutefois, ce ne fut pas toujours ainsi entre les deux anciens attaquants stars du PSG. Au début de leur collaboration en 2017, une alchimie se ressentait que ce soit sur le terrain ou en dehors. Pour Romario TV, Neymar a notamment tenu le discours suivant. « Mbappé n'est pas ennuyeux. J'ai des choses avec lui, on s'est un peu disputé, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. J'avais l'habitude de l'appeler 'Golden Boy' ».

«J'ai toujours joué avec lui, je disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs»

Le « Golden Boy » n’allait pas rester qu’une simple promesse du point de vue de Neymar. Et il semble que le temps ait donné raison à l’ancienne star du FC Barcelone puisque Kylian Mbappé a enchaîné avec la Coupe du monde et est considéré comme faisant partie du gratin mondial désormais. « J'ai toujours joué avec lui, je disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble ». Neymar et Kylian Mbappé ne se sont pas vraiment quittés bons amis malgré cette belle entame de collaboration chez le Brésilien.