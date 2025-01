«Pas une si belle affaire» à 20M€ pour Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été 2024 aura été chargé pour Kylian Mbappé. Après 7 ans au PSG, l'international français a décidé de réaliser son rêve et de signer au Real Madrid. En parallèle, il a décidé d'enfiler un nouveau costume, celui de dirigeant. En effet, Mbappé est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, rachetant 80% du club moyennant 20M€. Mais voilà que cela n'aura pas été une si belle affaire que cela...

Voilà une casquette à laquelle on ne s'attendait pour le moment pour Kylian Mbappé. En effet, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, rachetant 80% des parts du club en échange de 20M€. Mais est-ce pour autant de l'argent bien dépensé ? Romain Molina avait déjà balancé sur cet investissement de Mbappé et voilà qu'il en a rajouté une couche sur cette affaire qui ne serait pas si belle que cela.

« On va s’attarder sur le prix. On entend 20M€ pour 80% du club. C’est-à-dire que Caen est valorisé à 25M€ et là, il y a un gros problème. C’est soit les Mbappé n’étaient pas au courant que le club négocié pour des prix bien moindres avec des groupes. Caen, l’idée c’était 18-20M€. Personne n’a mis cet argent. Quand vous avez autant de groupes intéressés, que tous refusent à cause des finances, tu te poses des questions. Là ces derniers temps, on était plus sur du 12-15M€. Toi tu valorises le club à 25 et tu mets 20M€. Mais en plus de ça, Caen perd plus de 9M€ par an. Certains vont dire l’optimisation fiscale, etc. Je n’en sais rien, ça sera une question à poser. Ce qui est certain, c’est qu’en terme de négociation, c’est affreusement cher. Dans le milieu du foot, il y en a qui rigolent en disant qu’ils se sont fait pigeonner », expliquait Romain Molina, il y a quelques mois de cela, sur le rachat de Caen par Kylian Mbappé.

Dans une vidéo Youtube, Romain Molina a persisté sur cette mauvaise affaire de Kylian Mbappé. « On va rappeler que le club, quand il le récupère, ce n'est pas une si belle affaire. Déjà le prix, il est cher. Ça fait très cher pour un club qui perd entre 9 et 10M€ minimum par an de déficit structurel. C'est à dire que Caen chaque année doit vendre pour la même somme sinon l'actionnaire doit remettre au pot. Vous allez me dire en termes de business, ça pose question. Alors oui, c'est vrai qu'il y a du potentiel, c'est Caen, il y a le public, une histoire, une structure, une histoire. Sauf que là, tu dois faire le ménage, c'est l'un des plus gros gâchis de Ligue 2 depuis 5 ans », a-t-il alors balancé.