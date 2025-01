Départ de Kylian Mbappé : L’origine des gros problèmes du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG caracole en tête de la Ligue 1, pour le club de la capitale et Luis Enrique, c’est beaucoup plus difficile en Ligue des Champions. La menace d’une élimination dès la phase de ligue plane, ce qui serait alors une catastrophe. Cela aurait-il notamment un rapport avec le départ de Kylian Mbappé durant l’été 2024 ? Thierry Henry s’est posé la question.

En 2022, le PSG réussissait à retenir Kylian Mbappé et à le convaincre de le prolonger. En 2024, ça s’est passé différemment. Arrivé au terme de son nouveau, il n’a pas voulu poursuivre son aventure à Paris et parapher un nouveau contrat. C’est libre que Mbappé s’est alors engagé avec le Real Madrid. Un coup dur financier mais aussi sportif pour le club de la capitale qui a vu partir un joueur qui lui garantissait plus de 40 buts par saison. Si ce départ du Français n’a pas eu forcément de conséquent en Ligue 1, on ne peut pas en dire autant en Ligue des Champions. Après 6 jours, le groupe de Luis Enrique n’est que 25ème sur 36 avec 7 points et surtout 6 buts marqués.

Thierry Henry et le cas Luis Enrique

Ce mardi soir, sur RMC, Thierry Henry a été interrogé sur le PSG et Luis Enrique. Dans un premier temps, à propos de l’entraîneur du club de la capitale, l’ancien sélectionneur des Espoirs a expliqué : « C’est sa vision du jeu, il faut respecter ce qu'il aime faire. Il met les joueurs sur le terrain où il pense qu’ils vont pouvoir s’adapter à ce que lui demande. Et ce n’est pas forcément ce que les gens veulent voir ou j’en sais rien. Je ne sais pas exactement tout ce qui se dit sur lui. Mais, comme je dis bien souvent, il faut respecter ça ».

« Est-ce que c’est parce que Kylian est parti ou pas ? »

C’est alors que Thierry Henry a dérivé sur les problèmes du PSG en Ligue des Champions. Ont-ils un rapport avec le départ de Kylian Mbappé ? Le champion du monde 98 s’est posé la question : « C’est vrai que c’est un peu plus dur en Ligue des Champions, mais quand on regarde bien, les occasions sont là sur tous les matchs. Ils ont les occasions de battre les équipes, et assez clairement. Est-ce que c’est parce que Kylian (Mbappé) est parti ou pas ? Est-ce qu’ils ont ramené ou pas ce qu’il fallait ? Ce n’est pas mon débat. Mais c’est bien d’avoir des coachs de cette dimension dans le championnat ».