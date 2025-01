Mercato : «Je veux y aller», un crack s’annonce au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OL, John Textor a exploré de nombreux sujets durant son entretien accordé à Jérôme Rothen, notamment l'avenir de Rayan Cherki, qui explose littéralement sous le maillot lyonnais. L'Américain a confirmé les envies de départ de sa pépite durant l'été. Dans un premier temps, il visait un départ au PSG avant de se raviser.

John Textor n’a pas sa langue dans sa poche. Et il l’a prouvé au cours d’un entretien accordé à Jérôme Rothen, diffusé ce lundi. L’homme d’affaires américain s’est plaint avec des mots durs sur Nasser Al-Khelaïfi, dont l’influence au sein des instances dirigeantes dérangent. Sa collusion avec Vincent Labrune, traité de « toutou », a été longuement dénoncée. Textor a aussi profité de sa présence sur RMC pour évoquer l’avenir de Rayan Cherki, l’attraction du moment.

L'annonce de Cherki à Textor

Le dirigeant lyonnais a confirmé que Cherki avait demandé à rejoindre le PSG l’été dernier. « Cherki, ça fait deux ou trois ans qu’il a envie de partir. Cela n’a rien à voir avec la DNCG ! Il voulait aller au PSG l’année dernière, il m’a envoyé un message pour me le dire: "Je veux vraiment aller au PSG" » a lâché Textor. Pourtant, quelques jours plus tard, le milieu offensif retournait sa veste en se rapprochant du Borussia Dortmund. Le club allemand n’a jamais dégainé, ce qui explique la présencee de Cherki cette saison.

L'OL ferme la porte à Nasser Al-Khelaïfi

Épinglé par la DNCG et dans l’obligation de dégraisser, l’OL pourrait sacrifier Cherki. Mais Textor a confirmé qu’il n’était pas question de faire affaire avec le PSG. « Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne » a-t-il lâché.