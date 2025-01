Transfert de Kvaratskhelia : Le PSG sort enfin du silence !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les derniers jours ont été marqués par l'opération Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur du Napoli a fait savoir au Napoli qu'il souhaitait s'engager avec le PSG dès cet hiver. Les deux parties seraient proches d'un accord pour un contrat de quatre ans et un transfert à 70M€. Mais en conférence de presse, Luis Enrique s'est enfermé dans son mutisme.

Le doute n’est plus permis en ce qui concerne Khvicha Kvaratskhelia. Samedi dernier, Antonio Conte a mis fin au suspense en confirmant le départ prochain de l’international géorgien. « Il a demandé à être vendu. J'ai parlé au joueur et il me l'a confirmé. Je suis déçu, c'est un coup de tonnerre. Nous perdons un joueur important » a déclaré le coach du Napoli, visiblement très marqué. Un léger doute entourait l’identité de son prochain club. Mais ces dernières heures, d’incroyables avancées dans ce dossier ont permis d’y voir plus clair.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/aQp3pv8fnd pic.twitter.com/8D6qQfLi30 — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

Le PSG touche au but

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG aurait les préférences de Kvaratskhelia. Contacté, le club parisien se montre extrêmement prudent, mais ne nie pas que l’affaire est très bien engagée. Ce lundi, L’Equipe a d’ailleurs annoncé un accord total pour un transfert estimé à 70M€. Une dernière réunion est prévue dans les prochaines heures pour régler les derniers détails. Le PSG pourra vite compter sur l’international géorgien, dont les débuts pourraient avoir lieu face à Reims le 25 janvier prochain.

Luis Enrique refuse d'en dire plus

Évidemment, cette opération Kvaratskhelia a été évoquée en conférence de presse. Et sans surprise, Luis Enrique a botté en touche. « J'aime parler des joueurs qui ne sont pas dans l'effectif mais je ne le fais pas » a confié le coach du PSG, tout en indiquant que son club surveillait la moindre opportunité : « Luis Campos est attentif pour essayer d'améliorer l'équipe à toutes les positions. C'est presque impossible sur ce mercato ».