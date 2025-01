Mercato - PSG : Le successeur de Kolo Muani déjà dévoilé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les chances de voir Randal Kolo Muani terminer la saison au PSG sont quasi-nulles. En coulisses, ses représentants tentent de lui trouver une équipe capable de le relancer. En cas de départ, qui pourrait le remplacer numériquement dans le groupe ? Attendu à Paris, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être une solution. A moins que Luis Enrique ne relance un vieux dossier...

Randal Kolo Muani a longtemps cru pouvoir inverser la tendance et convaincre Luis Enrique de le titulariser. Mais au fil des semaines, la confiance a disparu et l’attaquant s’est fait une raison. Malgré des sorties convaincantes avec l’équipe de France, il ne rentre pas dans les plans de son entraîneur au PSG. Un départ cet hiver est devenu la seule issue possible pour Kolo Muani, en contact avec la Juventus ou encore le Borussia Dortmund.

Qui pour remplacer Kolo Muani ?

Pour le remplacer numériquement, il n’est pas impossible de voir Luis Enrique positionné Khvicha Kvaratskhelia à la pointe de l’attaque. Sauf surprise, l’international géorgien du Napoli devrait intégrer le groupe parisien dans les prochaines heures. Mais pour Christophe Bérard, un autre scénario est possible.

La piste Osimhen toujours d'actualité ?

Contacté par Calcio Napoli 24 TV, le journaliste du Parisien a indiqué que le PSG pourrait relancer la piste menant à Victor Osimhen. Prêté à Galatasaray, l’international nigérian pourrait revenir sur le devant de la scène, à la manière d’un Kvaratskhelia déjà ciblé l’été dernier. « C’est une idée » indique Berard. Encore faut-il que Luis Enrique valide ce dossier...