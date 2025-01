Un «joueur sensationnel» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ durant l’été 2023, Bradley Barcola a réalisé un excellent début de saison avec le PSG, s’imposant comme le meilleur buteur de Ligue 1. Cependant, depuis le mois de novembre, l’ailier parisien est muet devant le but, mais Luis Enrique continue de défendre son joueur, qu’il qualifie de sensationnel.

Auteur d'un début de saison impressionnant, Bradley Barcola marque le pas depuis le mois de novembre. Moins efficace face au but, il est même désormais sous le menace de Désiré Doué, mais également de Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait débarquer au PSG dans les prochains jours. Cependant, alors qu'il a encore été discret dimanche soir contre l'ASSE, l'ancien Lyonnais peut compter sur le soutien de Luis Enrique.

Luis Enrique encense Barcola

« C’est plus une question de confiance que de technique. C’est ce que j’essaye toujours de transmettre à mes joueurs. Barcola est un joueur sensationnel, exceptionnel (il insiste sur ces mots). Il est exactement le même qu’au début de saison. Parce qu’il ne marque plus il serait un mauvais Barcola ? Non. Il reste le même joueur exceptionnel que celui que nous avons recruté à Lyon pour ses qualités et spécificités (en 2023) », lâche le technicien espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est un grand joueur»

« Il est peut-être dans une période sans confiance, c’est vrai. Qu’est-ce qui est important pour nous ? Qu’un joueur offensif apporte ce qu’il doit apporter à l’équipe. Il ne marque pas mais il donne des passes décisives et il améliore son travail défensif. Nous formons une équipe. Il faut s’adapter à nos joueurs et leur transmettre de la confiance. Mais, oui, il ne traverse pas sa meilleure période, mais ça reviendra, car c’est un grand joueur », ajoute Luis Enrique.