PSG : Riolo fracasse un choix de Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'occasion du match de championnat entre le PSG et l'ASSE dimanche soir, Luis Enrique a décidé de titulariser Kang-in Lee dans l'entrejeu parisien. Un choix incompréhensible aux yeux de Daniel Riolo, qui s'est lâché au sujet de l'international sud-coréen avec une sortie dont il a le secret.

Le PSG a eu du mal à venir à bout de l'ASSE dimanche soir en Ligue 1 (2-1 score final), et Luis Enrique avait d'ailleurs réservé quelques surprises dans sa composition de départ avec les titularisations de Lucas Hernandez, Senny Mayulu et Kang-in Lee qui n'était pas forcément attendues. Le milieu offensif sud-coréen n'a d'ailleurs pas été suffisamment convaincant aux yeux de Daniel Riolo, qui ne comprend pas pourquoi Luis Enrique l'a aligné d'entrée de jeu dans le onze du PSG.

🤫 Le PSG a un plan surprenant pour attirer Jhon Durán avant la clôture du mercato ! Restez connectés pour les détails.

➡️ https://t.co/fHxpsSpEtB pic.twitter.com/kPovo5iuz4 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 13, 2025

« Le yaourt premier prix du supermarché »

« Que doit-on penser du mystère Kang-In Lee ? Titulaire à tous les matchs ou quasiment. Il doit être top 3, il est là tout le temps, un mec de devoir. Sur l'activité, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, mais je ne sais pas quel genre de joueur c'est. Il n'est pas nul, ni excellent. Il est le yaourt premier prix du supermarché », a lâché Riolo au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir au sujet de Kang-in Lee.

« Lee, jamais il ne démarre pour moi au PSG »

L'éditorialiste a ensuite donné le onze qu'il aurait aligné à la place de l'entraîneur du PSG : « Je mets un milieu à trois et devant je mets Dembélé, un avant-centre et Doué ou Barcola. Lee se met sur le banc, prend la petite couverture, se met au chaud et entre à 1/4 d'heure de la fin pour apporter son activité. Pour moi, Lee doit avoir la couverture sur les genoux au début du match. Lee, jamais il ne démarre pour moi au PSG », poursuit Riolo.