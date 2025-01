PSG : Problème annoncé avec Barcola !

Amadou Diawara

Lors des premiers mois de la saison, Bradley Barcola s'est montré impitoyable devant les buts adverses. Toutefois, le numéro 29 du PSG a perdu son réalisme depuis quelques mois. Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique a affirmé que Bradley Barcola avait un problème de confiance en ce moment.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. En l'absence de son ancien numéro 7, Luis Enrique a pu compter sur Bradley Barcola pour faire trembler les filets adverses, du moins lors des premiers mois de cette saison 2024-2025. En effet, le numéro 29 du PSG s'est mué en serial buteur, ayant inscrit 10 réalisations cette saison, et ayant porté le badge de top scoreur de Ligue 1 sur son maillot pendant de longues semaines. Toutefois, Bradley Barcola a perdu de sa superbe devant le but depuis quelques mois.

«C’est de la confiance, plus que de la technique»

Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique s'est prononcé sur la mauvaise passe de Bradley Barcola. Et le coach du PSG a affirmé que son attaquant avait un déficit de confiance. « C’est de la confiance, plus que de la technique. C’est ce que j’essaie de lui transmettre. Il est sensationnel, exceptionnel et le fait qu’il ne marque pas ne le rend pas moins fort. Il a moins de confiance, c’est vrai. Mais il apporte à l’équipe ce que nous voulons pour un joueur d’attaque », a déclaré Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«Le fait qu’il ne marque pas ne le rend pas moins fort»

« Il donne des buts, travaille défensivement pour le collectif. Il est conforme au joueur que nous sommes allés chercher il y a un an et demi. Mais c’est vrai qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Il reviendra à son niveau parce que c’est un grand joueur », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.