PSG - Dembélé : Kvaratskhelia arrive, Luis Enrique lui prépare une surprise ?

Thomas Bourseau

Khvicha Kvaratskhelia au PSG, cela ne semble plus seulement être de la fiction. Les parties concernées par l'opération verraient leurs positions considérablement se rapprocher pour le transfert de l'international géorgien du Napoli. Si bien que de nouvelles responsabilités sont déjà imaginées pour Ousmane Dembélé au PSG par Luis Enrique.

Ce ne serait plus qu'une question d'heures désormais pour que les supporters du PSG assistent à la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Une offre avoisinant les 60M€ pourrait être convenue entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du Napoli selon le journaliste Ben Jacobs. La presse est unanime sur le fait que l'ailier géorgien de 23 ans se rapprocherait de jour en jour du Paris Saint-Germain.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

«Que nos joueurs jouent dans l'axe ou sur les côtés, l'un de nos objectifs est qu'ils aient de la mobilité»

De quoi rebattre les cartes au niveau des statuts des forces en présence en attaque au PSG ? Ousmane Dembélé pourrait même être utilisé dans une position plus axiale comme l'a déjà évoqué Luis Enrique après le Trophée des champions le 5 janvier dernier. « Que nos joueurs jouent dans l'axe ou sur les côtés, l'un de nos objectifs est qu'ils aient de la mobilité. Ousmane peut jouer dans l'axe, mais se manifester sur l'aile. Le fait qu'un joueur ait une position initiale déterminée ne veut absolument pas dire qu'il ne peut pas laisser cette zone à un autre joueur. En fait, c'est même l'une de nos spécialités ».

«Pour moi, il serait encore meilleur dans l'axe»

Julien Stéphan, entraîneur d'Ousmane Dembélé au Stade Rennais en U19 et avec la réserve, s'est confié à L'Equipe sur son ressenti concernant les projets de repositionnement imaginés par Luis Enrique pour Dembélé au Paris Saint-Germain. « C'est une position très intéressante pour lui. Dans l'axe, il peut créer du danger en se retrouvant dans des « zones mortes », entre le milieu de terrain et l'attaque. Cela peut lui permettre de se retourner et de prendre de la vitesse ». Et ce ne serait pas une mauvaise idée d'après Julien Stéphan, quand bien même ce ne serait pas sa préférence. « Je le préfère aussi à droite, dans le système de Paris en tout cas. Pour moi, il serait encore meilleur dans l'axe, en soutien de l'attaquant ».