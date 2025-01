F1 : Viré par Red Bull, il annonce un retour historique !

Jean de Teyssière

En décembre dernier, Sergio Pérez et Red Bull ont mis fin à leur collaboration. Après quatre années à conduire aux côtés de Max Verstappen, le pilote mexicain se retrouve sans baquet pour la saison 2025. Mais son père ne s’inquiète pas et estime que le retour de son fils sera historique.

Intertitre 1

La saison dernière, Sergio Pérez n’a réussi qu’à cinq reprises à intégrer le podium. Sauf qu’il a réussi cette performance lors des six premiers Grands Prix. Ensuite, plus rien, ce qui a conduit à son éviction en décembre. Problème pour lui, tous les baquets sont pris pour la saison 2025, il devra donc patienter avant de faire son retour en Formule 1. Retour qui pourrait être tonitruant.

Season 2025 🌍 Coming soon 🔜 #F1 pic.twitter.com/GKYVYHYo1b — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 12, 2025

«Ce qui va arriver sera historique»

Le père de Sergio Pérez, Marco Antonio Pérez Garibay n'est absolument pas inquiet concernant la futur de son fils en Formule 1. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, il explique que : « La meilleure version de Checo Pérez est encore à venir, tout le monde sera très heureux et très fier. C’est ce que fait Checo Pérez, ce qui va arriver sera historique, je vous l’assure. Ce sera merveilleux, c’est le Latino-Américain le plus connu au monde aujourd’hui, au-dessus des footballeurs et des personnalités médiatiques. De grandes choses arrivent pour la famille Pérez, la seule chose que je peux vous dire, c’est que la famille Pérez n’a pas abandonné la Formule 1. Nous devons beaucoup remercier Red Bull. »

Intertitre 3

« Les meilleures années de Checo Pérez dans sa carrière sportive ont été chez Red Bull. Il ne faut pas prendre cela comme une rivalité, c’est le monde du sport automobile, poursuit le père du vice-champion du monde 2022 et 2023. Nous devons comprendre quelque chose à ce sujet pour que ce soit clair, la Formule 1 n’a que 20 baquets, nous sommes plus de 7 milliards. Tout le monde cherche un baquet en F1. »