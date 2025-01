F1 : Hamilton victime d'un accident, grosse frayeur pour Mercedes

Jean de Teyssière

Les années de Lewis Hamilton avec Mercedes sont désormais terminées. Le pilote anglais a rejoint Ferrari et sera dans une voiture rouge en 2025. Toto Wolff, directeur de Mercedes se souvient de certaines anecdotes dont il se souvient concernant son ancien pilote et notamment le jour où il a chuté à moto...

Après onze saisons passées chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière en signant chez Ferrari. A 40 ans, il va s'offrir un beau challenge dans l'écurie la plus mythique du circuit. Mercedes se retrouve orpheline de son septuple champion du monde et Toto Wolff se remémore quelques bons moments.

63 days until we're back racing 🫷😁🫸 pic.twitter.com/TuO4kKk6De — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 12, 2025

«Je n'ai pas pu joindre Hamilton pendant deux jours»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Toto Wolff se remémore du moment où, en 2019, Lewis Hamilton s'est essayé à la moto juste après son cinquième sacre : « Non, mais j’ai dû donner ma permission. Je l’ai donnée et je pense qu’ils ont tous les deux beaucoup apprécié. Lewis est le gamin agaçant à l’école qui fait tout bien et vite. Je vais vous raconter une histoire sur la moto. En secret - ils ne me l’ont pas dit - ils sont allés faire des essais à Jerez et l’un de mes responsables de la stratégie était un motard, l’un des ingénieurs, et je n’ai pas pu le joindre pendant deux jours. Et puis, en appelant Lewis, son ingénieur a décroché et a dit ’tout va bien, tout va bien, nous venons de finir de faire de la moto, il va bien’. J’ai dit ’Comment ça il va bien ? Que s’est-il passé ?’ »

«Il était tombé»

« Il était tombé en fait et mon ingénieur croyait que j’étais au courant de cette chute ! Lewis n’était qu’à quatre secondes des pros du MotoGP, se souvient Wolff. Incroyable. La sensation physique qu’il a de n’importe quelle machine fait de lui un champion. »