Mercato - OM : C'est le feu à Marseille, le prochain transfert sera...

La rédaction

A l'OM, le mercato hivernal a bien débuté la semaine dernière avec l'officialisation de l'arrivée de Luiz Felipe Ramos libre de tout contrat avec la présentation en milieu de semaine. L'international italien et brésilien de naissance va permettre à Roberto De Zerbi de disposer d'une flèche supplémentaire à son arc défensif. Un autre défenseur est attendu, mais il faudra dégraisser en amont. Quel doit être le prochain transfert de l'Olympique de Marseille ? C'est notre sondage du jour !

L'Olympique de Marseille est bien évidemment moins actif sur le marché des transferts que ce fut le cas lors du mercato estival de 2024 aux 12 recrues et multiples départs. Néanmoins, en l'espace d'une semaine depuis l'ouverture du mercato hivernal, l'OM annonçait la venue de Luiz Felipe Ramos (27 ans) en tant qu'agent libre, lui qui avait vu son contrat à Al-Ittihad être rompu. La Provence dévoilait avant que le mercato hivernal reprenne ses droits le 1er janvier que le projet du comité directeur du club phocéen était d'à la fois recruter un défenseur central, critère rempli par Luiz Felipe Ramos, et un arrière latéral dans l'optique de concurrencer Amir Murillo.

L'OM s'active pour l'hiver : un nouveau défenseur en vue et des ventes à prévoir ! 🔄 https://t.co/lo6NjTkjHQ — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Un latéral droit et/ou deux départs ?

Ce latéral droit n'est pas encore arrivé. Toutefois, l'OM se serait penché sur le profil de Nicola Zalewski, défenseur polonais de 22 ans de la Roma. Toutefois, la cote de Zalewski est importante sur le marché et l'Olympique de Marseille ne dispose absolument pas de la garantie de boucler cette opération. En parallèle, le pensionnaire de Ligue 1 aurait des vues sur Kevin Danso comme Saber Desfarges, journaliste de TF1, l'a assuré dimanche matin pendant la diffusion de Téléfoot. Mais pour qu'une telle opération puisse voir le jour, évaluée à 25M€, l'OM se trouverait dans l'obligation de dégraisser son effectif. Un départ de Lilian Brassier ou de Bamo Meïté pourrait être la clé de ce dossier.

Paul Pogba ou un attaquant ?

Et après ? Depuis le mois d'octobre et la réduction de la suspension pour dopage de Paul Pogba, faisant du champion du monde tricolore une recrue de choix au moment de sa reprise de la compétition en mars prochain, le nom de Pogba est lié à l'OM. Le directeur sportif Medhi Benatia et le président Pablo Longoria ont tous deux évoqués dans la presse la place de l'OM dans le feuilleton Paul Pogba.

De plus, La Tribune OM a expliqué dimanche que les dirigeants de l'OM ne se focaliseraient pas uniquement sur l'arrière-garde de l'effectif de Roberto De Zerbi et exploreraient également les opportunités de marché sur le front de l'attaque. L'hiver s'annonce donc chaud à l'Olympique de Marseille.