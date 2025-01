Le Paris FC a déjà conquis cette star !

Jean de Teyssière

Le Paris FC est en train de passer dans une nouvelle ère. Le rachat de la famille Arnault et de Red Bull est officiel et il reste désormais à construire un club compétitif. Dauphin du FC Lorient à la différence de buts en Ligue 2, le club parisien est en bonne posture pour monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Pierre Ferracci, président du Paris FC, a accueilli ce dimanche Jürgen Klopp, directeur mondial du football chez Red Bull et révèle que l’ancien entraîneur des Reds est excité par ce nouveau challenge.

Deuxième de Ligue 2, le Paris FC compte le même nombre de points que le leader, Lorient. Le club parisien est en bonne posture pour monter en Ligue 1, ce qui ferait les affaires de Red Bull et de la famille Arnault, qui pourraient débuter leur projet directement dans l'élite. Parmi les visages connus de ce rachat se trouve celui de Jürgen Klopp. L'ancien coach à succès à Liverpool et Dortmund est d'ailleurs venu rendre visite aux membres du Paris FC.

«Il est vraiment passionné par le projet du Paris FC»

Dans des propos accordés au Le Parisien, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, révèle la teneur de son dialogue avec Jürgen Klopp : « Il a été très réactif, très chaleureux, très disponible. Au-delà de son œil avisé et de ses grandes compétences, il dégage une chaleur incroyable, il fait preuve d’une disponibilité très agréable. Il est vraiment passionné par le projet du Paris FC, persuadé que le potentiel de la région parisienne est exceptionnel, ravi de pouvoir y apporter son appui, convaincu que la famille Arnault et Red Bull peuvent lui donner une dynamique puissante. »

«Il a fait une très forte impression sur les joueurs»

« Il a fait une très forte impression sur les joueurs, le staff et tous ceux qui étaient présents, poursuit-il. Antoine Arnault était également très satisfait de ces belles connexions et de l’importance que Jürgen accordait au projet du Paris FC. »