Mercato - PSG : Quatre transferts annoncés cet hiver ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert quatre joueurs au total, soit une recrue par ligne : Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué en attaque. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a avoué que Luis Campos voulait encore renforcer tous les postes de son effectif.

Orphelin de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet, le PSG a recruté quatre joueurs au total à la fin du dernier mercato estival. En effet, Luis Campos a renforcé toutes les lignes de Luis Enrique en bouclant les signatures de Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et de Désiré Doué (attaquant).

🔥 Le PSG en passe de frapper un grand coup avec Kvaratskhelia ! Un autre dossier se prépare… Qui pourrait suivre ?

➡️ https://t.co/SyexaWdPro pic.twitter.com/r4qCberkHh — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

Luis Enrique balance sur le mercato du PSG

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de finaliser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. En plus de l'attaquant du Napoli, le club de la capitale aimerait s'attacher les services de trois autres joueurs minimum : un gardien, un défenseur et un milieu de terrain. Comme l'a annoncé Luis Enrique en conférence de presse, Luis Campos essaierait de renforcer tous les postes de son effectif lors de cette fenêtre du marché, qui se clôturera le 3 février.

«Essayer d'améliorer l'équipe à toutes les positions»

« C'est un mercato très différent de celui d'été, qui est plus ouvert. Il y a plus de préparation, de planification. Le marché de janvier est très difficile. C'est difficile de bien choisir, avec peu de possibilités qui s'ouvrent. Je suis très content de l'effectif dont je dispose, et je veux en tirer le meilleur profit. C'est très difficile d'avoir mieux. Malgré tout, il faut rester ouvert, la direction sportive l'est. Luis Campos est attentif pour essayer d'améliorer l'équipe à toutes les positions. C'est presque impossible sur ce mercato », a avoué Luis Enrique, l'entraineur du PSG, ce mardi après-midi.