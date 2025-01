Mercato : Le PSG reçoit encore une offre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, le PSG s'active sérieusement depuis quelques heures. Et le cas Randal Kolo Muani commence à prendre de l'ampleur. Alors que la Juventus aurait transmis une offre, Tottenham aurait immédiatement suivi avec un prêt assorti d'une option d'achat non obligatoire.

Le mercato d'hiver est désormais bien lancé et le PSG pourrait réaliser le premier très gros coup de l'hiver. En effet, tout laisse penser que le club de la capitale est sur le point d'enrôler Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour un transfert avoisinant les 70M€, bonus compris. Un très gros coup pour les Parisiens qui vont renforcer leur secteur offensif avec un atout majeur. Une arrivée qui pourrait directement accélérer un départ, à savoir celui de Randal Kolo Muani.

Nouvelle offre pour Kolo Muani !

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le feuilleton Kolo Muani s'accélère. Et pour cause, alors que la Juventus aurait déjà transmis une offre pour recruter l'ancien Nantais, c'est au tour de Tottenham de dégainer. Les Spurs auraient offert un prêt assorti d'une option d'achat non obligatoire. Pour le moment, le PSG n'a pas encore donné sa réponse, mais plus le temps passe, plus le départ de Randal Kolo Muani semble se confirmer.

Le PSG va pouvoir trancher

En effet, le PSG attend de recevoir toutes les offres avant de définitivement trancher pour l'une d'entre elles. De son côté, Randal Kolo Muani s'est rendu à l'évidence et a accepté l'idée d'un départ. Cependant, ce ne sera pas dans n'importe quelle condition et et il attend désormais de connaître la position du PSG avant d'étudier ses options. Il faut dire que l'international français est très convoité et aura l'embarras du choix pour son avenir. En plus de la Juventus et Tottenham qui auraient donc déjà dégainé une offre, Kolo Muani serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais dont Manchester United et Arsenal, tandis que son nom circule également en Bundesliga.