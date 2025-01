«Trou du c**», Cherki au coeur d'une polémique surréaliste !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki était dans le collimateur du PSG, du Borussia Dortmund et d'autres clubs. Alors qu'il échangeait avec le président d'un club européen, John Textor aurait qualifié à la fois le crack de 21 ans et son entourage de « trou du c** ». Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, était le destinataire de ce message.

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki est passé tout près de quitter l'OL. En effet, le PSG aurait trouvé un accord à 15M€ avec la direction des Gones. Toutefois, Rayan Cherki aurait fait capoter son transfert vers Paris au dernier moment, et ce, parce qu'il voulait signer au Borussia Dortmund. Finalement, le BVB n'a pas fait le nécessaire pour le recruter.

«J’écoute encore ce petit trou du c..»

Alors que Rayan Cherki affolait le marché l'été dernier, Foot Mercato a fait fuiter des messages privés envoyés par John Textor à un président d'un club européen dans la soirée du 4 juillet 2024. Et le patron de l'OL ne s'est pas montré tendre envers son protégé, n'hésitant pas à le qualifier de « trou du c** ».

«Dortmund peut aller se faire voir»

« Nous sommes le 4 juillet, et j’écoute encore ce petit trou du c… que vous voulez signer. Etes-vous toujours intéressé ? Dortmund nous a parlé pour la première fois, et je serai ravi d’aller leur dire de se faire voir. J’ai juste besoin de savoir si vous voulez encore le joueur. (...) Formidable... Je pense que c’est un bon petit. Mais que son entourage est composé de trous du c… Je lui enverrai un message pour dire que Dortmund peut aller se faire voir, merci ! », aurait écrit John Textor sur Whatsapp. Reste à savoir si le président de l'OL s'adressait à Nasser Al-Khelaïfi, son homologue au PSG.