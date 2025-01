C’est imminent, l’OM va boucler un deuxième transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir bouclé le recrutement de Luiz Felipe pour renforcer le secteur défensif, l’Olympique de Marseille serait proche de réaliser un nouveau transfert avec Nicola Zalewski, dont le contrat avec l’AS Roma expire à l’issue de la saison. Un accord serait imminent pour l’arrivée de l’international polonais dès cet hiver.

Les douze renforts bouclés par l’Olympique de Marseille l’été dernier n’ont pas rassasié Pablo Longoria et ses équipes. La formation phocéenne a récemment officialisé l’arrivée de Luiz Felipe et se prépare à d’autres mouvements avant la fin du mois. Dans le sens des départs, alors que Lilian Brassier, Bamo Meïté et même Elye Wahi pourraient plier bagage, mais également du côté des arrivées.

L'OM aurait déjà son successeur pour Wahi ! 🤔 Découvrez le profil d'Evann Guessand, à deux pas de Marseille.

L’OM en pince pour Nicola Zalewski

Ce lundi, La Repubblica confirmait l’intérêt de l’OM pour Nicola Zalewski, sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2025 et proche d’un départ. En effet, l’international polonais n’aurait pas l’intention de renouveler son bail, une opportunité à saisir pour les Marseillais qui toucheraient au but.

Une arrivée dès janvier est dans les tuyaux

D’après les révélations de La Tribune Olympienne, Nicola Zalewski est bien parti pour devenir la deuxième recrue phocéenne puisqu'un accord est proche d’être trouvé entre l’OM et la Roma, sous réserve de quelques détails. Libre en fin de saison, Nicola Zalewski pourrait donc atterrir dans la cité phocéenne dès ce mois de janvier en échange d’une indemnité de transfert qui n’a pas filtré. Le milieu polyvalent est valorisé à 10M€ par le site de référence Transfermarkt.