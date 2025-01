Mercato - OM : Une offre est partie pour une sensation marocaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir officialisé la signature de Luiz Felipe, l'OM compte poursuivre sur sa lancée et s'intéresserait notamment à Reda Belahyane qui a réalisé une excellente première partie de saison en Serie A avec l'Hellas Vérone. Mais les prestations du jeune milieu marocain ne passent pas inaperçue puisque la Lazio aurait dégainé une offre pour le recruter cet hiver.

Le mercato de l'OM a débuté par l'arrivée d'un défenseur à savoir Luiz Felipe, qui a débarqué libre en provenance d'Al-Itthiad où son contrat a été rompu. Il faut dire que le secteur défensif était la priorité du club phocéen cet hiver compte tenu du fait que Roberto De Zerbi n'a jamais réussi à trouver le candidat idéal pour épauler Leonardo Balerdi. Luiz Felipe aura probablement ce rôle, et désormais, la priorité de l'OM est de dégraisser, notamment en cherchant des portes de sortie à Lilian Brassier, Chancel Mbemba et Bamo Meité. Trois joueurs qui n'entrent plus dans les plans du technicien italien.

Reda Belahyane dans le viseur de l'OM ?

Cependant, cela n'empêche pas l'OM de continuer à scruter le marché afin de tenter de se renforcer. Dans cette optique, depuis plusieurs semaines, la presse italienne annonce un intérêt du club marseillais pour Reda Belahyane. Une information confirmée par L'EQUIPE qui assure que les Phocéens suivent avec intérêt la situation du milieu de terrain de l'Hellas Vérone qui sort d'une première partie de saison très aboutie en Serie A. Titulaire lors de 15 de ses 19 apparitions en championnat, l'ancien joueur de l'OGC Nice a tapé dans l'œil de plusieurs clubs.

La Lazio dégaine une offre !

Parmi eux, la Lazio Rome. En effet, L'EQUIPE ajoute que le club de la capitale italienne est le premier à avoir dégainé une offre. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat très facilement atteignable estimée à 12M€. Recruté pour 500 000€ il y a un an Reda Belahyane offrirait ainsi une très belle plus-value à l'Hellas Vérone. Mais l'OM est sous pression pour cette sensation marocaine.