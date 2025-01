OM : Une date est fixée pour le premier renfort de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première recrue hivernale de l'OM, Luiz Felipe est encore trop court pour faire partie du groupe convoqué pour affronter le LOSC en Coupe de France. Mais selon toute vraisemblance, l'ancien défenseur d'Al-Ittihad, qui n'a plus joué depuis août dernier, serait proche d'un retour. Il pourrait figurer dans le groupe contre Strasbourg samedi.

L’OM s’est économisé une indemnité de transfert pour sa première opération de l’hiver. En manque de temps de jeu à Al-Ittihad, Luiz Felipe a résilié son contrat avant de s’engager pour un an et demi avec le club marseillais. Le défenseur brésilien est arrivé sans argent, mais aussi son rythme. Le joueur n’a plus joué depuis août dernier, mais s’était montré rassurant durant sa présentation.

« Je n'étais pas inactif »

« Il y a juste eu en décembre que je ne me suis pas entraîné avec le groupe. Mais j'avais un préparateur physique, je n'étais pas inactif. (...) Il me faut encore quelques semaines pour être à 100 % physiquement. Avec le staff et le préparateur, on fait un travail pour ça » avait-il précisé.

Des débuts imminents pour Luiz Felipe

Selon les informations de La Provence, Luiz Felipe est encore trop juste pour porter le maillot de l’OM. Le joueur n’a pas été convoqué par Roberto de Zerbi pour défier le LOSC ce mardi soir. Mais le média annonce de possibles débuts samedi prochain, face au Racing Club de Strasbourg.