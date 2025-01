OM : La belle surprise qui va régaler De Zerbi !

Thomas Bourseau

Au cours de la première semaine du mercato hivernal, Roberto De Zerbi a pu témoigner de l'arrivée de Luiz Felipe Ramos. L'international italien âgé de 27 ans va pouvoir renforcer le secteur défensif de l'entraîneur de l'OM. Et alors que le principal intéressé tablait sur plusieurs semaines de préparation physique initialement, il aurait l'ambition d'être disponible dès dimanche pour la réception de Strasbourg.

Roberto De Zerbi va bientôt pouvoir compter sur l'expérience de Luiz Felipe Ramos. Le défenseur brésilien de 27 ans naturalisé italien qui a une cape avec la Squadra Azzurra à son actif est passé par la Lazio, le Betis Séville ainsi qu'Al-Ittihad. Libéré de son contrat au sein du club entraîné par Laurent Blanc et où évoluent Karim Benzema et Houssem Aouar notamment, Luiz Felipe Ramos a été officiellement présenté la semaine dernière comme nouvelle recrue de l'OM.

«Il me faut encore quelques semaines pour avoir le niveau que je veux avoir»

Pendant sa conférence de presse de présentation, Luiz Felipe Ramos a clairement fait part de son souhait de trouver une forme physique adéquate afin de se rendre disponible le plus rapidement possible à Roberto De Zerbi, coach de l'OM.

« Je me sens bien depuis le mois de septembre. Je m’entrainais avec mes équipiers en Arabie Saoudite. Il n’y a qu’en décembre que je m’entrainais seul. Je suis prêt à recommencer au plus vite. Il me faut encore quelques semaines pour avoir le niveau que je veux avoir. Avec le staff technique, on travaille pour que je me sente bien et que je me sente bien tout au long de la saison. Je suis très heureux de pouvoir être entraîné par Roberto De Zerbi ».

Luiz Felipe Ramos prépare un retour express à la compétition dès dimanche !

Il se pourrait bien que les semaines en question soient diminuées. En effet, après une seule semaine de remise en forme, Luiz Felipe Ramos cultiverait déjà le désir de voir son nom ajouté à la liste des joueurs convoqués pour affronter le RC Strasbourg dimanche en Ligue 1. C'est du moins l'information communiquée par La Provence ce mardi. Reste à savoir désormais si Roberto De Zerbi jugera bon le fait de convoquer aussi rapidement la recrue hivernale de l'OM.