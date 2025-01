OM : Une polémique éclate, De Zerbi hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une polémique a éclaté après l’élimination de l'OM par le LOSC en Coupe de France, marquée par une fin de match tendue et l'expulsion de Medhi Benatia. L'entraîneur Roberto De Zerbi s'est indigné face à l'attitude du président lillois Olivier Létang, critiquant son intervention auprès des arbitres.

Le parcours de l’OM en Coupe de France s’arrêtera dès les 16es de finale. Ce mercredi au Vélodrome, le LOSC l’a emporté aux tirs au but (1-1, 3 tab 4) au terme d’une rencontre mouvementée sur tous les plans. Luis Henrique pensait avoir fait le plus dur en arrachant l’égalisation dans le temps additionnel (90e+7), une égalisation qui a créé des remous sur le banc de touche, provoquant l’expulsion de Medhi Benatia par Clément Turpin. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur cette fin de match tendue, interpellant Olivier Létang pour son attitude envers le corps arbitral.

Le mercato de Pirès : PSG ou OM ? Découvrez les coulisses de ses choix audacieux après la Coupe du monde ! ⚽️

➡️ https://t.co/fDf7GnyROJ pic.twitter.com/arAftaW82d — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 15, 2025

« Sa place est en tribunes et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais le lui dire »

« Expliquez-moi pourquoi le président de Lille descend sur le terrain parler avec le quatrième arbitre, pour la deuxième fois ici car il l'a fait en L1 ? Le président de la République pourrait le faire, mais le président d'un club ? Sa place est en tribunes et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais le lui dire », a lâché l’entraîneur de l’OM, rapporté par L'Equipe.

« Beaucoup de choses sont étranges »

« Je n'ai pas vu Pablo Longoria (le président de l'OM) parler avec le quatrième arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j'ai du mal à les comprendre. En trente ans de football, cela ne m'était jamais arrivé de voir un président de club descendre pour venir parler avec des représentants du corps arbitral », poursuit De Zerbi. Medhi Benatia était lui aussi remonté, au micro de beIN Sports : « Ce soir, ce que je viens de vivre, c'est grave. On marque, je vais voir le quatrième arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu'il y avait pénalty (sur Rowe). Au passage, j'enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là, une quinzaine de personnes. Clément Turpin arrive de 50m, il vient là et 'paf' rouge ! Je reviens voir le quatrième arbitre qui me dit que je l'ai menacé avec le doigt ».