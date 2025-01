De Zerbi - OM : Un champion du monde n'en revient pas !

Thomas Bourseau

Adil Rami semble être fan de l'OM de Roberto De Zerbi. Il n'y a qu'à s'attarder sur un extrait d'un récent live du champion du monde 2018 sur Twitch. L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille était ébahi au visionnage du but de Mason Greenwood qui concluait une action collective léchée en une touche de balle pendant le match opposant le Stade Rennais à l'OM samedi dernier.

Entre 2017 et 2019, Adil Rami a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pendant cette période, il est même devenu champion du monde en Russie en 2018 avec l'équipe de France. Aujourd'hui à la retraite, Rami maintient ses liens avec le football et réagi souvent à des matchs ou actions en live sur la plateforme Twitch. Le but collectif de l'OM inscrit par Mason Greenwood sur la pelouse de Rennes samedi dernier (2-1) ne lui a pas échappé.

«C'était une deux, trois, quatre. Extraordinaire !»

« Cette action est trop belle. Olala. C'est encore (Pierre-Emile) Hojbjerg hein. P*tain il t'a fait un une-deux-trois... C'était une deux, trois, quatre. Extraordinaire ! P*tain magnifique, boum boum, olala. L'appel est magnifique. Marseille est ambitieux de fou. Ils viennent de prendre un but, deux minutes plus tard, ils viennent plonger dans une défense à 5, en courant ». Voici le discours tenu par un Adil Rami émerveillé pendant un live sur Twitch au moment de disséquer le but inscrit par Mason Greenwood contre le Stade Rennais (2-1).

L'OM a transpercé la défense du Stade Rennais en une touche de balle

Pour remettre dans le contexte, les hommes de Roberto De Zerbi avaient donné le tournis à l'équipe de Jorge Sampaoli de par une projection incisive et rapide en une touche de balle. Que ce soit Luis Henrique pour Pierre-Emile Hojbjerg qui lançait en profondeur Amir Murillo qui servait une nouvelle fois en première intention Mason Greenwood qui ajustait en une touche de balle Brice Samba. La défense rennaise n'a rien pu faire.